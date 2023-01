Landrätin Anna Kebschull und Bürgermeisterin Eva-Maria Westermann legten am Mahnmal Augustaschacht Kränze im Gedenken an die Opfer des NS-Regimes nieder. Foto: Robert Schäfer up-down up-down Gedenktag für Opfer des NS-Regimes Schüler aus Bad Iburg zeigen Gedenkprogramm „Konturen“ am Augustaschacht Von Robert Schäfer | 27.01.2023, 16:22 Uhr

Seit 1996 wird am 27. Januar ein Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus begangen. An der Gedenkstätte Augustaschacht in Hasbergen erinnerten am Freitag, 78 Jahre nach der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz, Politiker und Schüler an die Opfer der Nazi-Diktatur.