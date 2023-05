Jamie und Leonid (von links, auf der Bank), Schüler der Oberschule Hasbergen, haben diesen Altersruhesitz für das Seniorenheim Newcare Home gebaut. Foto: Ursachenstiftung Osnabrück up-down up-down Projekt der Generationen-Werkstatt Oberschüler bauen eine Bank für Senioren in Hasbergen Von Anke Schneider | 22.05.2023, 16:06 Uhr

Eine neue Bank mit Überdachung steht nun im Seniorenheim Newcare Home (dem ehemaligen Haus am Berg) in Hasbergen. Gebaut haben sie zwei Schüler der örtlichen Schule am Roten Berg in der Werkstatt der Amazone-Werke in Hasbergen.