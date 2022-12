Lagert noch im Archiv: der Bericht vom 23. November 1983 über Albert Kleine-Heckmann und sein Windrad an der Holzhauser Straße in Hasbergen. Foto: Johannes Kleigrewe up-down up-down Windkraft-Pionier aus Hasbergen Albert Kleine-Heckmann produzierte schon 1983 per Windrad Strom Von Johannes Kleigrewe | 30.12.2022, 08:18 Uhr

Klima- und Umweltschutz oder Gasmangel: Erneuerbare Energien sollen aktuell aus vielen Gründen ausgebaut werden. Bereits 1983 produzierte Albert Kleine-Heckmann in Hasbergen mit einem selbstgebauten Windrad Strom – und wurde belächelt. Rückblick auf einen Tüftler, der seiner Zeit in so mancher Hinsicht voraus war.