Mit viel Herzblut betreibt Heidi Hehmann das Cafe Hüftgold in Hasbergen seit 2019. Foto: Arlena Schünemann up-down up-down Flohmarkt am 5. und 6. November Nachfolger im Café Hüftgold in Hasbergen? Es sieht nicht gut aus Von Johannes Kleigrewe | 26.10.2022, 10:52 Uhr

Am Sonntag, 30. Oktober, öffnet das Café Hüftgold in Hasbergen zum letzten Mal seine Türen. Inhaberin Heide Hehmann war daran gelegen, einen Nachfolger für Café zu finden, hat sie doch viel Arbeit und Herzblut in das Café investiert. Doch das scheint nicht zu klappen.