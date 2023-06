Der bekannte Schlagersänger Olaf Henning machte in Hasbergen Station. Foto: Michael Pohl up-down up-down Auftritt am neuen Boardinghouse Schlagersänger Olaf Henning schwärmt in Hasbergen von Amsterdam Von Michael Pohl | 19.06.2023, 13:49 Uhr

Mit seinen mehr als zwei Jahrzehnten Bühnenerfahrung trat der Sänger Olaf Henning schon in verschiedenen kleinen und großen Locations auf. Am Sonntag machte der Barde Station in Hasbergen, um seinen neuen Song vorzustellen.