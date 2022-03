Wenn die verkündeten Pläne umgesetzt werden, stünden sich an der Osnabrücker Straße bald ein neuer Netto-Discounter auf der Fläche des früheren Jibi-Marktes und ein neuer Rewe-Markt auf dem Gelände des aktuellen kleinen Nettos gegenüber. FOTO: imago-images/Rech, Collage: Daniel Batel Pläne von Rewe und Netto Analyse: Zwei Supermärkte in Hasbergen-Ohrbeck - kann das gutgehen? Von Daniel Batel | 10.03.2022, 06:15 Uhr

Dass ein neuer Rewe-Markt in das aktuelle Netto-Gebäude an der Osnabrücker Straße 43 einzieht, steht fest. Angekündigt ist auch ein Netto-Neubau an der Stelle des Jibi-Gebäudes. Bahnt sich ein harter Kampf um die Gunst der Kunden an?