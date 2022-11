Noch bedarf es etwas Arbeit, doch in gut drei Wochen soll der neue Rewe eröffnet werden. Foto: Johannes Kleigrewe up-down up-down Eröffnungstermin steht fest Das ging schnell: Neuer Rewe-Markt in Hasbergen ist schon fast fertig Von Johannes Kleigrewe | 24.11.2022, 07:53 Uhr | Update vor 20 Min.

Das ging schnell: Am 1. November begannen Jens Kaluscha und Oliver Wehling mit dem Umbau des ehemaligen Netto-Marktes an der Osnabrücker Straße 43 in Hasbergen. Gut eineinhalb Monate später wird der Markt bereits wieder eröffnet – mit einem roten Rewe-Schild über der Tür.