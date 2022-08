Rettungskräfte und Polizei eilten zum Unfallort in Hasbergen. FOTO: imago images / Hanno Bode up-down up-down Rettungseinsatz am Donnerstagabend Radfahrer bei Unfall in Hasbergen schwer verletzt Von Sven Mechelhoff | 18.08.2022, 20:50 Uhr

In Hasbergen ist am Donnerstagabend ein Fahrradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Das teilt die Polizei in einer ersten Meldung mit.