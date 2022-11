Wer die Polizeistation in Hasbergen in jüngster Zeit besucht hat, stand vor verschlossenen Türen. Ein Zettel weist auf die vorübergehende Schließung hin. Foto: Johannes Kleigrewe up-down up-down Wer kommt, wenn man die 110 ruft? Polizeistation in Hasbergen seit Monaten geschlossen Von Johannes Kleigrewe | 23.11.2022, 07:00 Uhr

Ein Zettel in der Tür weist darauf hin, dass die Hasberger Polizeistation „vorübergehend“ nicht besetzt sei. Vorübergehend heißt in diesem Fall allerdings seit mehreren Monaten. Was hat das für Auswirkungen auf die Bürger?