Weil das Holz zu lange der nassen Witterung ausgesetzt war, hatten die Musiker aus dem Wiesental zunächst Schwierigkeiten das Feuer zu entzünden. Foto: Michael Pohl up-down up-down Nasses Holz, fehlende Genehmigung Osterfeuer 2023: Veranstalter in Hagen und Hasbergen mussten improvisieren Von Michael Pohl | 10.04.2023, 12:47 Uhr

Die traditionellen Brauchtumsfeuer liefen in den Gemeinden am Hüggel anders ab als erwartet. Den Musikern im Wiesental machte die nasse Witterung zu Jahresanfang zu schaffen. Rechtliche Hindernisse stellten die Ehrenamtlichen in Hasbergen vor Herausforderungen.