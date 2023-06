Erst der Böller, dann Drogen und eine Schreckschusspistole: Ein verdächtiger 18-Jähriger aus Osnabrück hat in Hasbergen einiges falsch gemacht. Symbolfoto: Rene Traut/Imago up-down up-down Drogen, Waffe und Sachbeschädigung Nach Zündeln in Hasbergen: 18-jähriger Osnabrücker von Polizei erwischt Von Jessica von den Benken | 05.06.2023, 07:36 Uhr

Eine Gruppe junger Leute ist in der Nacht zu Sonntag in Hasbergen beim Zündeln erwischt worden. Einer ihrer Böller beschädigte ein parkendes Fahrzeug am Tomblaineplatz. Die Polizei kam zum Einsatz und fand mehr als nur Feuerwerk.