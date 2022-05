Zwei Männer zeigen bei einem Chelsea-Fußballspiel ihre nackte Brust. FOTO: imago-images/Charlotte Wilson Kommentar zum Oben-ohne-Schwimmen Es ist doch nur eine Brust, verdammt! Meinung – Elena Werner | 05.05.2022, 06:02 Uhr

In Göttingen darf ab sofort am Wochenende oben ohne geschwommen werden. Für Freibäder in der Region Osnabrück ein großes Diskussionsthema - und gleichzeitig ein längst fälliger Beschluss.