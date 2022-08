Klaus Dreyer, ehemaliger Geschäftsführer von Amazone in der dritten Gründergeneration, hat das neue Werksmuseum auf Gut Wambergen in Gaste maßgeblich mitgestaltet. FOTO: Arlena Janning up-down up-down Klaus Dreyer zeigt Siegfried und Co. Fünf besondere Ausstellungsstücke im neuen Amazone-Museum in Hasbergen Von Arlena Janning | 13.08.2022, 08:54 Uhr

Das Amazone-Werk in Hasbergen-Gaste blickt auf eine 140-jährige Vergangenheit zurück. Im neuen Werksmuseum geben über 20 alte Landmaschinen und unzählige weitere Exponate Einblicke in ein früheres Leben. Der ehemalige Geschäftsführer Klaus Dreyer zeigt fünf Ausstellungsstücke, die ihm besonders am Herzen liegen.