Falsche Polizisten versuchen derzeit in Hasbergen, an das Bargeld und den Schmuck der Bürger zu kommen. Symbolfoto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand up-down up-down Warnung der Polizei Nach Raub in Hasbergen: Kriminelle nutzen die Tat jetzt für eine neue Betrugsmasche Von Anke Schneider | 07.12.2022, 05:30 Uhr

Ein Raub in Hasbergen, der sich vor drei Wochen ereignet hat, dient Betrügern nun offenbar als Grundlage für eine raffinierte Betrugsmasche. Das hat die Osnabrücker Polizei erfahren. Sie bittet die Bürger in Hasbergen, die Betrüger auf keinen Fall ins Haus zu lassen. So gehen die Kriminellen vor.