Der Firmensitz von Drechsler liegt an der Berliner Straße in Hasbergen. Foto: Arlena Schünemann up-down up-down Drechsler statt Franziskus-Hospital Das „Essen auf Rädern“ der Osnabrücker Malteser kommt aus Hasbergen Von Arlena Schünemann | 13.10.2022, 08:06 Uhr

Frisch zubereitet wird das Mittagessen direkt an die Haustür geliefert: Die Malteser bieten in Osnabrück und den umliegenden Orten einen Menüservice an. Seit einigen Monaten wird das Essen dafür in Hasbergen gekocht – beim Unternehmen Drechsler Catering.