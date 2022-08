Wegen des Wasserrohrbruchs muss die Schulstraße in Hasbergen auf Höhe der Parkplatzzufahrt vom Schulzentrum voll gesperrt werden. Foto: Gemeinde Hasbergen/Adrian Schäfer up-down up-down Schule findet Dienstag statt Wasserrohrbruch führt zu Schulausfall in Hasbergen Von Anke Schneider | 29.08.2022, 12:14 Uhr | Update vor 2 Std.

Am Montagmorgen gab es einen Wasserrohrbruch in der Schulstraße vor dem Schulzentrum in Höhe der Parkplatzauffahrt. Das führte zu einem frühen Ende des ersten Schultags der Woche. Am späten Nachmittag war der Schaden behoben und das Loch wieder verfüllt. „Der Schulbetrieb kann also morgen ganz normal weitergehen“, sagt Bürgermeister Adrian Schäfer.