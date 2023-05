Jeden Morgen wird Ministerin Kathrin Wahlmann mit dem Dienstwagen von Hasbergen nach Hannover gefahren – und abends wieder zurück. Die Fahrzeit nutzt sie zum Arbeiten. Sonst würde das Pendeln nicht funktionieren, wie sie sagt. Foto: Arlena Schünemann up-down up-down Auf dem Weg von Hasbergen nach Hannover Mutter und Ministerin: Mit Kathrin Wahlmann im Dienstwagen Von Arlena Schünemann | 20.05.2023, 08:03 Uhr

Kathrin Wahlmann hat ihre Richterrobe am Landgericht Osnabrück an den Nagel gehängt – zumindest vorerst. Seit November ist sie die niedersächsische Justizministerin, pendelt täglich zwischen Hasbergen und Hannover. Auf dem Weg in die Landeshauptstadt verrät sie, wie das funktioniert und was ein Besuch in Wilhelmshaven damit zu tun hat.