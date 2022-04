„Wir können nicht mehr in den Tag starten, ohne vorher einen Rundgang über das Außengelände zu machen“, berichtet Franke. „Es ist wirklich viel Müll, den wir aufsammeln müssen“, fügt ihre Kollegin Annelen Schnieders hinzu. Und es ist nicht nur das Kindergartengelände, das betroffen ist, sondern auch der Parkplatz. Die Randalierer würden nicht nur Mülltonnen umkippen, sondern deren Inhalt auch großzügig verteilen und in den Gully werfen. „Das ist nicht gut für die Außenwirkung“, meint Franke, sodass die Erzieherinnen neben dem eigenen Gelände oft auch den Parkplatz reinigen. „Die Zeit fehlt uns dann natürlich für die Kinder.“

Das Problem besteht bereits seit Jahren, ohne dass eine Besserung in Sicht ist. Daher haben sich Franke und Schnieders nun dazu entschlossen, die Öffentlichkeit auf den Vandalismus aufmerksam zu machen: „Wir sind es einfach leid“, so die Leiterin. Erst vor einigen Tagen zerstörten die Unbekannten eine Bank; zudem fanden Angestellte und auch Kinder in letzter Zeit immer wieder menschliche Exkremente. „Es ist einfach eklig“, so Franke. Nach jedem Vorfall erstattet der Kindergarten Anzeige, bisher jedoch ohne Erfolg. Außerdem brachten Erzieher und Kinder selbst gemalte Schilder an, mit denen sie um Sauberkeit baten. Diese bewirkten immerhin, dass Hundehalter die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner aufsammelten, doch die Randalierer ignorierten die Wünsche der Kleinen. „Die Kinder macht das natürlich traurig“, berichtet Schnieders. „Sie verstehen nicht, warum ihre Erdbeerpflanzen aus den Kübeln gerissen und auf dem Boden verstreut wurden. Sie verstehen nicht, warum die Bank, auf der sie am Vortag gesessen haben, nun kaputt in den Büschen liegt.“

Die beiden Erzieherinnen hoffen weiter auf ein Einsehen bei den Tätern. Franke: „Wir könnten natürlich Videokameras installieren, aber wir wollen keine Überwachung. Wir möchten einfach, dass jeder das Eigentum Fremder wertschätzt.“