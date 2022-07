Die mit dem amerikanischen Musikpreis Emmy ausgezeichnete Mariachi-Band Flor de Toloache spielt am Samstag und Sonntag in der Töpferei Niehenke in Hasbergen. FOTO: Carly Zavala up-down up-down Top-Konzert in Töpferei Niehenke Mariachi-Band Flor de Toloache am Wochenende in Hasbergen Von Thomas Wübker | 01.07.2022, 14:36 Uhr

Unter den staubigen Sombreros der mexikanischen Mariachi-Musiker stecken in der Regel unrasierte Männer. Das ist bei der Formation Flor de Toloache anders. Sie besteht aus Frauen. Am Freitag und Samstag kommt die mit einem Grammy ausgezeichnete Band in die Töpferei Niehenke in Hasbergen.