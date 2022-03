Der Fraktionsvorsitzende der SPD im Stadtrat Georgsmarienhütte soll 2022 für die Partei in den Landtag einziehen. FOTO: SPD Georgsmarienhütte Landtagswahl 2022 Wahlkreis Georgsmarienhütte: SPD bestimmt Julian Symanzik zum Kandidaten Von Daniel Batel | 11.03.2022, 16:19 Uhr

Der gelernte Erzieher und heutige Betreiber zweier Großtagespflegen in Georgsmarienhütte, Julian Symanzik, will 2022 für die SPD in den niedersächsischen Landtag einziehen.