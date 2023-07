Logo NEO Für die Steuerung der Ampelanlage hat der Nachbar von Kristof Huser eine Software entwickelt. Nach jeder 25. Schaltung passiert etwas Unerwartetes. Foto: Daniel Batel up-down up-down Wie auf einer richtigen Kreuzung Kristof Huser hat eine Ampel auf seinem Grundstück in Hasbergen – aber warum? Von Sara Streiter | 30.06.2023, 09:40 Uhr

Wer bei Kristof Huser in Hasbergen auf den Hof fahren möchte, muss unter Umständen warten. Eine große Ampelanlage steht genau in der Einfahrt. Was das zu bedeuten hat und warum er einen ganzen Raum voller Ampeln besitzt, haben wir bei einem Besuch vor Ort erfahren.