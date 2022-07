Kinder über drei Jahren haben in Niedersachsen ein Recht auf eine kostenfreie Kita-Betreuung bis zu acht Stunden am Tag. In Krippen und Kindertagespflege müssen jedoch die Eltern für die Betreuung aufkommen. FOTO: dpa/Uwe Anspach (Symbolbild) up-down up-down Nach Osnabrücker Ratsbeschluss Könnten auch in Hasbergen und Hagen aTW die Krippen-Gebühren für Eltern entfallen? Von Arlena Janning | 20.07.2022, 08:44 Uhr

Für die Betreuung in Krippen oder Kindertagespflege fallen in den meisten niedersächsischen Kommunen Gebühren an – so auch in Hasbergen und Hagen aTW. Könnte sich daran etwas ändern?