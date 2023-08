Bei seinem Deutschlandbesuch auf dem Bio-Markt am Wittenbergplatz in Berlin entpuppte sich König Charles im März als Liebhaber des „Wild Garlic“. Am Bärlauch-Stand von Axel Kaiser zeigte er sich zusammen mit seiner Gattin Camilla entzückt über die liebevolle Präsentation und erstaunt über die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der mit Knoblauch verwandten Pflanze.

Das hat Axel Kaiser König Charles geschickt

Nach einem sympathischen Plausch habe Charles ihn gebeten, ihm weitere Informationen zukommen zu lassen, blickt Axel Kaiser auf den aufregenden Tag zurück. So sendete der Hasberger Bärlauch-Experte zwei Aromadosen gefüllt mit getrocknetem Bärlauch, seine Bärlauchfiebel mit über 30 Rezepten und Bärlauchsamen für insgesamt 200 Pflanzen an den Buckingham Palace. „Der König spricht Deutsch und kann meine Ausführungen in der Fiebel sicher verstehen“, sagt Axel Kaiser.

Dieses Paket gefüllt mit Bärlauch-Spezialitäten und -Samen sendete Axel Kaiser im Frühjahr an König Charles. Jetzt bekam er Antwort. Foto: Axel Kaiser Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Er hatte nicht damit gerechnet, doch tatsächlich erhielt er nun eine Antwort per Brief aus dem Königshaus. Darin würde sehr speziell auf das zurückliegende Treffen und die Bärlauchprodukte eingegangen. Viel mehr möchte Axel Kaiser aber nicht preisgeben, denn auf dem Briefkopf steht in fetten Lettern „persönlich und vertraulich“.

Der König lässt schön grüßen: Axel Kaiser erhielt einen Brief des Sekretärs von König Charles mit dem Hinweis „persönlich und vertraulich“. Foto: Axel Kaiser Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Doch soviel könne er verraten, ohne das „Vertrauliche“ groß zu „brechen“: Kaiser geht davon aus, dass im nächsten Jahr Bärlauch aus Niedersachsen in den königlichen Gärten sprieße. Des Königs Gärtner stellen dafür nach Kaisers Aussage ganz ähnliche Fragen, wie Kraut-und-Gemüse-Interessierte aus Osnabrück. Wann sollte ausgesät werden? Welches ist der beste Standort für Bärlauch? Wann kann man das erste Mal ernten?

Mehr Informationen: Bärlauch: Aussaat und Ernte größer als Größer als Zeichen Bärlauch ist ein Kaltkeimer. Deswegen verspricht eine Aussaat im Herbst, kurz vor dem ersten Frost, Ernteerfolg. Dabei sollte man darauf achten, dass nicht zu früh ausgesät wird, denn sonst picken Amseln die Samen auf. Idealer Standort für Bärlauch ist ein Laubwaldboden. Auf sandigen Böden wächst er nicht. Anfang April sprießt er, aber noch spärlich, und verschwindet im Mai wieder von selbst. Genau an dieser Stelle sollte man im Herbst erneut aussäen. Im zweiten April kann dann erstmals geerntet werden. Fühlt sich Bärlauch am Standort wohl, multipliziert er sich, sodass bereits nach wenigen Jahren große Mengen vorhanden sind.

Die Korrespondenz zwischen Axel Kaiser und König Charles geht also weiter. „Selbstverständlich werde ich den Palast-Gärtnern gerne weiter beratend zur Seite stehen, falls gewünscht sogar vor Ort“, meint der Hasberger Bärlauchbauer erfreut.