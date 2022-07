Als Kita-Leiterin hat sich Karin Landeck sehr für die Inklusion von Kindern mit Handicap oder Förderbedarf eingesetzt. FOTO: Arlena Janning up-down up-down Großvater war Bürgermeister Ein Leben lang Kita Kunterbunt in Hasbergen: Leiterin Karin Landeck geht nach 41 Jahren Von Arlena Janning | 07.07.2022, 15:52 Uhr

Als Kind hat sie selbst die Kita Kunterbunt in Hasbergen besucht, fing dort vor 41 Jahren als Erzieherin an und übernahm zwei Jahre später die Leitung. Nun verabschiedet sich Karin Landeck in den Ruhestand - und hat viel erlebt.