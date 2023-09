Zur Eröffnungsfeier waren laut Mitteilung der Gemeinde neben dem Gemeinderat und dem AWO-Präsidium auch andere Kita-Leitungen sowie die Architekten und Fachplaner eingeladen.

Anderthalb Jahre Bauzeit, Kosten von 4,6 Millionen Euro, Betreuungsplätze für 130 Kinder und Arbeitsplätze für mehr als 30 Mitarbeiter: Das sind die Eckdaten der Kita.

Martin Fromme, Vorstand des AWO-Kreisverbands für die Region Osnabrück, ging demnach auf die ersten Planungsschritte ein. Hierbei seien die Kinder, getreu den basisdemokratischen Grundwerten der Arbeiterwohlfahrt, eingebunden worden. Ein Wunsch waren große Fenster und eigene kleine Spielbereiche. Dass die Kinder nun sehen könnten, dass ihre Ideen nicht nur Anklang fanden, sondern auch umgesetzt wurden, sei eine wertvolle und schöne Erfahrung für die Mädchen und Jungen, so Fromme weiter.

In großer Runde wurde die Kita Hüggelzwerge offiziell eingeweiht. Foto: Gemeinde Hasbergen

Gemeinde Hasbergen dankt Eltern für Verständnis

Bauherr des Projekts mit rund 1400 Quadratmetern Innenfläche auf einem Grundstück von fast 4600 Quadratmetern, Dachbegrünung, PV-Anlage und KfW-55-Standard war die Gemeinde Hasbergen. Bürgermeister Adrian Schäfer hob laut Mitteilung hervor, dass die Eltern trotz des verschobenen Einzugstermins immer Geduld und Verständnis gezeigt hätten.

Gleiches gelte auch für die Nachbarn, die sich auf eine veränderte Situation einstellen müssen. „Insbesondere die Parkplatz- und Verkehrssituation werden wir weiter beobachten und schauen, was wir wie verbessern können“, so Schäfer.

Alle Stellen in der Kita Hüggelzwerge besetzt

Trotz der teils schwierigen Situation in der Übergangslösung hätten viele Kinder sich gewünscht, die liebgewonnen Container mit in die neue Kita zu nehmen, wird Kita-Leiterin Sarah Möllers zitiert. Die positive Atmosphäre äußere sich auch darin, dass derzeit alle Stellen entgegen dem bundesweiten Fachkräftemangel besetzt seien, so Möllers weiter. Eine besondere Situation, wie übrigens auch die Tatsache, dass derzeit in Hasbergen allen Kindern ein Betreuungsplatz angeboten werden könne.