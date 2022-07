Um 14 Uhr startet in Hasbergen auf dem Parkplatz Dütmann ein bunter Karnevalsumzug. Freunde des närrischen Treibens können dann die Straßen säumen und mitjubeln.

Die Organisatoren von der Karnevalsgesellschaft Ohrbeck, die zum Schützenverein gehört, der Freiwilligen Feuerwehr und der Gemeinde Hasbergen haben sich für dieses Jahr eine neue Wegstrecke ausgedacht, über die sich die Narren dem Rathaus nähern. „Es geht die Lyrastraße, die Schlesische Straße und die Niedersachsenstraße entlang. Über die Tecklenburger Straße und die Martin-Luther-Straße bewegt sich der Zug dann gegen 15 Uhr auf das Rathaus zu“, erklärte Markus Behrens vom Schützenverein Ohrbeck.

Welche Taktik das Ohrbecker Prinzenpaar Seine Tollität Hans-Georg II. und Ihre Lieblichkeit Birgit II. erdacht hat, um das Rathaus zu stürmen, will der Karnevalsverein noch nicht verraten. Unterstützt werden sie auf jeden Fall durch ihr Gefolge, das den Umzug bildet: Mit dabei sind das Kinderprinzenpaar Celine Hipperling und Bastian Schlichting, der Fanfaren- und Spielmannszug Ohrbeck, die DLRG-Ortsgruppe Hasbergen und der befreundete Karnevalsverein Bissendorf. Für den Schützenverein Ohrbeck ist Warmfeiern angesagt, denn er feiert in diesem Jahr sein 125-jähriges Jubiläum mit einem Festwochenende Anfang Juli. So passt das Motto, unter dem der Wagen der Karnevalsgesellschaft beim Umzug rollt: „Im Himmel ist die Hölle los, Ohrbeck feiert richtig groß“.