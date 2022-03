Jugendpfleger Frederic Tabeling berichtete dem Hasberger Familienausschuss von seiner Arbeit. FOTO: Andreas Wenk Über die Arbeit im Jugendtreff Hasbergen Frederic Tabeling: Jugendliche sind die Experten für Jugendarbeit Von Andreas Wenk | 30.03.2022, 14:30 Uhr

Die Jugendarbeit in Hasbergen befindet sich offenbar in guten Händen. Trotz Corona hat es das Team um Frederic Tabeling geschafft, viele junge Leute an den Jugendtreff zu binden.