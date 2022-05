Die Polizei konnte vier Jugendliche vor Ort antreffen. (Symbolbild) FOTO: Michael Gründel Polizei erwischt vier Verdächtige Jugendliche zündeln und randalieren in Rohbau in Hasbergen Von Arlena Janning | 08.05.2022, 13:38 Uhr

Am Samstagabend hat eine Gruppe von sieben Jugendlichen in einem Rohbau in Hasbergen ihr Unwesen getrieben. Wie die Polizei mitteilt, wurden vier der Randalierer von den Beamten erwischt.