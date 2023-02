Aus Schweden kommen Sängerin Viktoria Tolstoy und Pianist Jacob Karlzon am 4. März nach Hasbergen. Foto: Jörg Grosse-Geldermann up-down up-down Jazz-Duo in der Gaste Garage Jazz-Duo Viktoria Tolstoy und Jacob Karlzon am 4. März in Hasbergen Von Thomas Wübker | 14.02.2023, 18:05 Uhr

Sie wird die große Melodramatikerin des Jazz genannt. Am 4. März kommt die Sängerin Viktoria Tolstoy mit dem Pianisten Jacob Karlzon in die Gaste Garage in Hasbergen.