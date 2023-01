In Hasbergen hat eine Mikrowelle Feuer gefangen. Symbolfoto: dpa/Monika Skolimowska up-down up-down Mikrowelle in Brand geraten Feuerwehreinsatz in der Straße Zum Ortenbrink in Hasbergen Von Anke Schneider | 25.01.2023, 17:40 Uhr | Update vor 13 Min.

In Hasbergen an der Straße Zum Ortenbrink kam es am Mittwochabend gegen 17.10 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz. Der Grund war eine defekte Mikrowelle.