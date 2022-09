Fidan Shala aus Hasbergen beklagt, dass immer mehr Menschen ihren Frust an Taxi-Fahrern auslassen würden. Symbolfoto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand up-down up-down Chef von Hüggel-Taxi angegriffen Taxi-Fahrer Fidan Shala aus Hasbergen: „Die Leute werden aggressiver“ Von Raphael Steffen | 21.09.2022, 06:04 Uhr

Seit sieben Jahren ist Fidan Shala selbstständiger Taxi-Unternehmer in Hasbergen und regelmäßig in der Region unterwegs. Aber an Wochenenden, vor allem nachts, mag er bald nicht mehr fahren. Am Freitag wurde er von einem Fahrgast körperlich attackiert.