Pfauen sind schön anzusehen, können aber wie andere Vögel auch Krankheiten übertragen. Symbolfoto: imago images/Design Pics up-down up-down Er suchte Gesellschaft von Hühnern Unbekannter Pfau auf Hof Pott in Hasbergen: Besitzer gefunden, Tier abgehauen Von Michael Pohl | 03.10.2022, 16:51 Uhr | Update vor 2 Std.

Ein Pfau hat am Tag der Deutschen Einheit auf dem Hof Pott in Hasbergen für Aufregung gesorgt. Der Vogel hatte sich in einen Auslauf der Hühnermobile verirrt. Inzwischen ist klar, wem der Pfau gehört – doch der ist nun abgehauen.