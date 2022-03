Seit mehr als 13 Jahren betreibt Heidi Schmidt ihren Imbiss auf einem Parkplatz an der Osnabrücker Straße in Hasbergen. FOTO: Jörn Martens „Pommes-Heidi“ ist Kult in Ohrbeck Hat Heidi Schmidts Imbissbude in Hasbergen noch eine Zukunft? Von Daniel Batel | 02.03.2022, 06:22 Uhr

Die Imbissbetreiberin Heidi Schmidt bietet seit mehr als 13 Jahren Pommes und Co. an der Osnabrücker Straße an. Ob das so bleibt, entscheiden die neuen Pächter. Aus dem Zelt möchte Schmidt wenn möglich bald ein richtiges Gebäude machen.