Das alte Rathaus in Hasbergen wird bisher nicht in Gelb und Blau angestrahlt. FOTO: David Ebener (Archivfoto) Einwohner starten Solidaritätsaktionen Warum das Rathaus in Hasbergen nicht in den Farben der Ukraine angestrahlt wird Von Daniel Batel | 06.03.2022, 12:00 Uhr

Einige Gemeinden im Südkreis strahlen ihre Rathäuser dieser Tage als Zeichen der Solidarität mit der Ukraine in Gelb und Blau an. In Hasbergen fehlen dafür die technischen Möglichkeiten – noch.