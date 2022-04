Mario Achteresch (von links), Colin Mullen und Guido Thösink beim Beladen des Transporters mit Hilfsgütern für die Ukraine. Im Vordergrund sind die fünf gespendeten mobilen Sauerstoffgeräte zu sehen. FOTO: Christoph Beyer Zur polnisch-ukrainische Grenze gefahren Hasberger organisieren Spendentransport und erleben Welle der Hilfsbereitschaft Von Christoph Beyer | 06.04.2022, 06:30 Uhr

In Eigenregie organisierten drei Freunde aus Hasbergen einen Hilfstransport an die polnisch-ukrainische Grenze. Nach erfolgreicher Rückkehr berichten sie von überraschend großer Hilfsbereitschaft in Deutschland und Polen und den Vorzügen guter Planung.