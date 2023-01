Steve Krauß an seinem Lieblingsplatz vor dem neuen Feuerwehrgerätehaus. Foto: Andreas Wenk up-down up-down Feuerwehr-Chef geht Ende März Hasberger Gemeindebrandmeister Steve Krauß tritt nach zwölf Jahren ab Von Andreas Wenk | 13.01.2023, 08:49 Uhr

Die Nachfolge von Steve Krauß als Gemeindebrandmeister in Hasbergen steht noch nicht fest. Was aber feststeht: Nach zwölf Dienstjahren hinterlässt er große Fußstapfen, wenn am 31. März aus dem Amt scheidet.