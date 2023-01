Die Tecklenburger Straße (K305) in Hasbergen. In den Jahren 2023 und 2024 wird es hier massiven Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Archivfoto: Jörn Martens up-down up-down Alles zum Ausbau der K305 Tecklenburger Straße: Zwei Jahre Sperrungen in Hasbergens Lebensader mitten im Ort Von Petra Pieper | 26.01.2023, 09:42 Uhr | Update vor 22 Min.

Dem Hasberger Ortskern blüht die nächste Großbaustelle. Parallel zum Bau der „Neuen Mitte“ startet noch in diesem Jahr eine Operation an der „Lebensader“ des Ortes, der Tecklenburger Straße (K305). Was Sie dazu wissen müssen.