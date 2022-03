Im November vergangenen Jahres hatte das frühere SPD-Ratsmitglied Udo Wiedemann sich an die Öffentlichkeit gewandt. Angesichts vieler Krankheitsfälle in seiner Nachbarschaft fürchtet er, dass am Kirchberg früher entgegen anderer Beteuerungen womöglich doch Giftmüll abgeladen wurde.

FOTO: Archiv/Andreas Wenk