Im Theaterstück „Fading Peter“ geht es um das Verschwinden – so verschwinden auch die Schauspieler im Stück nach und nach in den extra angefertigten Skulpturen. FOTO: Charlotte Bösling up-down up-down Jugendliche spielen „Fading Peter“ Internationales Theaterstück über Anne Franks Mitbewohner in Hasbergen Von Arlena Janning | 25.08.2022, 08:15 Uhr

Sie kommen aus Mexiko, der Türkei, Deutschland und der Ukraine: Elf Jugendliche führen in der Gedenkstätte Augustaschacht in Hasbergen ein Theaterstück über die Geschichte des Osnabrückers Peter van Pels auf. Vor der Premiere am Freitag haben wir eine Probe besucht.