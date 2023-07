So soll es in Hasbergen zukünftig auch aussehen. Die Gemeinde arbeitet an der Realisierung von E-Lademöglichkeiten für Autos und E-Bikes. Foto: dpa/Picture Alliance up-down up-down Wunschstandorte im Blick Hasbergen macht sich auf den Weg zu mehr E-Ladesäulen Von Nico Marsänger | 09.07.2023, 10:24 Uhr

Menschen mit einem E-Auto oder E-Bike haben in Hasbergen kaum eine Möglichkeit, ihr Fahrzeug an einer öffentlichen E-Ladesäule zu laden. Lediglich in Gaste lässt sich eine Säule finden. Im Zeichen der Energiewende soll nun die Realisierung weiterer Lademöglichkeiten in Angriff genommen werden.