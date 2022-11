Vor dem Augustaschacht in Hasbergen-Ohrbeck: Ruth de Vries und Dr. Michael Gander. Foto: Petra Pieper up-down up-down Gespräch in Hasbergen Ruth de Vries über das Leben als Juden nach dem Krieg und das Erbe ihrer Mutter Erna Von Petra Pieper | 09.11.2022, 11:22 Uhr

Erna de Vries hat dem jüdischen Leiden während der NS-Zeit ein Gesicht gegeben. Vor einem Jahr starb sie, doch ihre Tochter Ruth setzte nun in Hasbergen das Erbe der Mutter fort. Wie hat sie das Aufwachsen als Jüdin in Deutschland empfunden? Und wie war das Leben als Tochter einer so prominenten Zeitzeugin?