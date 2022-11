Am Reformationstag kam es in Hasbergen in der Siedlung am Kirchberg zum Einsatz eines Mobilen Einsatzkommandos. Foto: Harald Volkmann up-down up-down Nackt und aggressiv Anwohner am Kirchberg in Hasbergen leben in Angst vor einem Nachbarn und | 03.11.2022, 13:50 Uhr | Update vor 23 Min. Von Hauke Petersen Michael Pohl | 03.11.2022, 13:50 Uhr | Update vor 23 Min.

Weil ein Bewohner seine Nachbarn bedrohte, kam es am Reformationstag zu einem Einsatz eines Mobilen Einsatzkommandos der Polizei in der Siedlung am Kirchberg in Hasbergen. Nur einen Tag später war der Tatverdächtige wieder in seiner Wohnung. Das führt zu Unmut in der Nachbarschaft.