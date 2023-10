Neuer Ortskern Hasbergen Das sind die Pläne für den Vorplatz gegenüber der Neuen Mitte Von Sara Streiter | 13.10.2023, 08:43 Uhr Auf dem Vorplatz gegenüber der Neuen Mitte befindet sich unter anderem das Istanbul Kebaphaus. Foto: Sara Streiter up-down up-down

Die Bauarbeiten zur Neuen Mitte in Hasbergen laufen in vollem Gange. Aber auch für den Vorplatz der gegenüberliegenden Geschäfte gibt es Gestaltungspläne. So könnte es dort bald aussehen.