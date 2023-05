Am selben Tag wie der englische Regent Charles III. bestiegt im Ortsteil Gaste Maike I. mit ihrem Mann Marc Deutsch (2.von links) den Schützenthron. Unterstützt werden sie durch das Adjutantenpaar Uwe Michaela und Uwe Bücker (rechts) Foto: Michael Pohl up-down up-down Gaste feiert Jubiläumsschützenfest Maike I. Deutsch besteigt gleichzeitig mit Charles III. den Thron Von Michael Pohl | 07.05.2023, 18:10 Uhr

Das erste Wochenende im Mai stand im Zeichen royaler Traditionen. Während in England Charles III. den Thron des Commonwealth bestieg, proklamierten die Schützen in Gaste ihr neues Königspaar. Ab sofort dürfen sich Maike und Marc Deutsch an die gemeinsame Krönung erinnern.