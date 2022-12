Die Tecklenburger Straße (K305) stellt 2023 einen Investitionsschwerpunkt im Hasberger Haushalt dar. Foto: Andreas Wenk up-down up-down Haushalt im Minus Millioneninvestitionen auf Kredit: Hasbergen geht 2023 in die Vollen Von Andreas Wenk | 20.12.2022, 11:58 Uhr

Die Zeiten ausgeglichener Haushalte sind auch in Hasbergen vorbei: Mit 775.000 Euro Minus plant die Gemeinde in 2023. Grund sind Investitionen in Millionenhöhe.