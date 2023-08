Hasbergen: Gaststätte Zum Wilkenbach eröffnet wieder

„Eigentlich wollte ich ja im Hasenpatt bleiben“, sagt Kohsfeld. In der ehemaligen Gaststätte an der Holzhauser Straße arbeitete sie lange als Kellnerin. Als Ende des letzten Jahres klar wurde, dass ihr ehemaliger Chef Heinz Brümmer in den Ruhestand wechseln wollte, bemühte sich Kohsfeld um dessen Nachfolge.

Mit dem Eigentümer des Hasenpatt konnte jedoch keine Einigung erzielt werden. Daher kam es Kohsfeld zugute, dass sie mit Marita und Axel Witte die Inhaber ihres jetzigen Lokals bereits kannte. In der Folge bot das Ehepaar ihr an, das „Zum Wilkenbach“ zu pachten.

Tradition mit Wohlfühlatmosphäre

Unweit vom Ohrbecker Sportplatz gelegen, will Kohsfeld in guter Tradition die gewohnte Wohlfühlatmosphäre bieten. Trotzdem: Wer die Gaststätte noch in Erinnerung hat, wird bei einem Besuch schnell feststellen, dass sich im Gegensatz zu früher einiges geändert hat.

Im ehemaligen Saal für Veranstaltungen halten nun Dartautomaten Einzug. In Zukunft sollen Fans des Dartsports an bis zu fünf Automaten ihrem Hobby frönen können. Damit einher geht laut Kohsfeld auch, dass sich bereits zwei Ohrbecker Dartvereine das Wilkenbach als neues Heimatlokal erkoren hätten.

Gewohntes Angebot unter neuem Namen

Das kulinarische Angebot von Frikadellen, über Süßigkeiten, bis hin zum Bier folgt dem bekannten Konzept einer Heimatkneipe. Einzig der Name wird noch eine Veränderung erfahren. Er erhält den Zusatz „bei Silke“, betonte die neue Wirtin stolz.

Die feierliche Wiedereröffnung findet am Freitag, 1. September, ab 17 Uhr statt. Danach steht die Gaststätte „Zum Wilkenbach – bei Silke“ den Gästen immer mittwochs bis freitags ab 17 Uhr und samstags ab 15 Uhr offen. Wer möchte, kann im Lokal auch eine geschlossene Gesellschaft anmelden. Hierfür stehen Plätze bis zu 100 Personen zur Verfügung.