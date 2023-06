Auch wenn der Schriftzug noch fehlt, sieht der neue Netto von außen betrachtet schon fast fertig aus. Während im Inneren weiter gearbeitet wird, entsteht davor ein neuer Parkplatz. Foto: Arlena Schünemann up-down up-down Mit Bäckerei und Café Endspurt beim Netto in Hasbergen: Eröffnungstermin steht fest Von Arlena Schünemann | 03.06.2023, 09:09 Uhr

Ziemlich genau ein Jahr nach Beginn der Bauarbeiten ist es soweit: Die neue Netto-Filiale in Hasbergen öffnet im Juli ihre Türen. In direkter Nachbarschaft zum neuen Rewe wird es an der Osnabrücker Straße somit künftig zwei Nahversorger geben – und zwei Bäckereien.