Zeugen gesucht Altkleidercontainer brennen in Hasbergen: Polizei vermutet Brandstiftung Von Julia Gödde-Polley | 02.10.2023, 08:43 Uhr Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen zu den Containerbränden in Hasbergen. Symbolfoto: Imago Images/Fotostand/Reiß up-down up-down

In der Nacht zu Montag haben in Hasbergen Altkleidercontainer gebrannt – an zwei unterschiedlichen Stellen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.