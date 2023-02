Lockerungen von Bund und Ländern in den Pflegeheimen: Ab dem 1. März 2023 sollen keine FFP2-Masken mehr getragen werden müssen. Welche Vor- und Nachteile bringen die Lockerungen mit sich? Archivfoto: Marijan Murat/dpa up-down up-down Kritik am Zeitpunkt Ende der Maskenpflicht: Aufatmen in Pflegeeinrichtungen in Hagen und Hasbergen, aber ... Von Hannah Baumann | 20.02.2023, 08:30 Uhr

Nach drei Jahren soll ab März die Masken- und Testpflicht in Alten- und Pflegeheimen für Ärzte, Mitarbeiter und Bewohner wegfallen. In Einrichtungen in Hagen und Hasbergen ist man froh über die Lockerung – doch es gibt auch Kritik.