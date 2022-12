Wenn Straßen in Hasbergen saniert werden müssen, werden auch die Anwohner zur Kasse gebeten. Doch es bahnt sich eine Änderung an. Symbolfoto: dpa/David Inderlied up-down up-down Verwaltung mahnt: Es bleibt kompliziert Gute Nachrichten für Eigentümer in Hasbergen: Anliegerbeiträge sollen fallen Von Andreas Wenk | 02.12.2022, 07:15 Uhr

Hasbergen will die Straßenausbaubeiträge abschaffen. Damit folgt die Gemeinde dem Weg zahlreicher Kommunen und will Anlieger beim Straßenausbau entlasten. Doch auch in Zukunft müssen Eigentümer eventuell zahlen.